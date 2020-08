PM apreende mais de 40 m³ de madeira ilegal carregada em bitrem em Cruzeiro do Sul

Após denúncias, Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 40 m³ de madeira transportada de forma irregular, por volta das 20h deste domingo (30). Devido o tamanho das toras de madeira, o material estava sendo levado em um caminhão bitrem. O flagrante ocorreu na entrada do bairro São José, próximo ao semáforo.

De acordo com a polícia, a madeira foi apreendida não possuía o Documento de Origem Florestal (DOF). O material foi retirado de um ramal de Mâncio Lima. O material e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde serão tomadas as devidas providências.