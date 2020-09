Pazuello nomeia médico veterinário como diretor responsável por vacinação na Saúde

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou nesta segunda-feira o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz para o cargo de Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde. Cruz substitui Marcelo Wada, servidor de carreira da pasta. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O cargo é peça-chave no combate à pandemia da Covid-19 por gerenciar, entre outras atribuições, o programa de vacinação brasileiro.

O departamento é responsável pelo Programa Nacional de Imunizações do Brasil, incluindo as campanhas de vacinação e a distribuição de imunizantes pelo território nacional. O novo diretor preside o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal e é servidor da Secretaria de Saúde do governo distrital desde 1989, segundo a Plataforma Lattes, que compila currículos de pesquisadores brasileiros.

Em seu currículo, Cruz informa ter especialização em Vigilância Sanitária em Saúde pela Faculdade de Ciências Wenceslau Braz (Facibra), no Paraná, e mestrado em Veterinária pela Universidade de Brasília (UnB). Entre as especialidades salientadas pelo veterinário estão a vigilância epidemiológica e o estudo de animais disseminadores de doenças como dengue, Zika e febre amarela, além de biossegurança.

Já Wada, substituído por Cruz, também é formado em Medicina Veterinária e cursou mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ele se especializou em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins (EUA), uma das maiores referências acadêmicas no estudo da pandemia da Covid-19.