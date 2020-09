Mulher de 54 anos é presa em operação da PF contra o PCC, no Acre

Durante a Operação Caixa Forte, da Polícia Federal, uma mulher de 54 anos foi presa em Rio Branco, acusada de emprestar a própria conta bancaria para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) realizar repasses de dinheiro a integrantes da organização criminosa.

A ação desencadeada pela PF nesta segunda-feira (31) ocorre em 19 estados e no Distrito Federal. No Acre, são 8 mandados que estão sendo cumpridos contra familiares de membros do PCC. Segundo a PF, esta é a maior operação da corporação em número de estados, mandados e valores apreendidos.