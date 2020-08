Motociclista acidentado em Sena Madureira segue na UTI e precisa de doação de sangue.

Um acidente envolvendo o motociclista Francisco Costa Lima ocorreu na passagem de sexta para sábado, na rua João Marçal, em Sena Madureira. A vítima teria sofrido fratura no fêmur e um corte no abdômen, e foi encaminhado para UTI em Rio Branco. Na noite de ontem, a família lançou uma campanha para conseguir doadores de sangue do tipo O+ (O positivo)

O acidente ocorreu nas proximidades da AABB, quando o condutor perdeu o controle da moto Twister 250, saiu da pista e atingiu um poste de energia. Na pancada, na moto ficou com a roda dianteira praticamente arrancada.

Já o condutor teria sido atingido no fêmur e na barriga. As fotos enviadas ao programa Radar 104 revelam a gravidade da batida. Francisco é pescador ligado a colônia de pescadores Z3 de Sena Madureira, segundo informou um membro da diretoria da associação. Um número foi disponibilizado pelos famílias caso alguém possa fazer doação de sangue compatível: 992395707 (irmã da vítima).