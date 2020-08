Morre esposa de Milton Neves; apresentador faz desabafo emocionado

Milton Neves casou-se com Lenice Chame Magnoni Neves em 1978 e com ela teve três filhos: Rafael Eduardo, Netto e Fábio Lucas. O ditado “até que a morte os separe” nunca fez tanto sentido, visto que a união de 42 anos veio ao fim com o falecimento da matriarca da família.

De acordo com o site do Terceiro Tempo, programa que Milton apresenta na Bandeirantes, Lenice morreu na madrugada deste domingo (30), aos 65 anos de idade, hospitalizada em São Paulo, vítima de um câncer no pâncreas contra o qual lutava nos últimos anos de sua vida.

O apresentador esportivo surgiu em seu perfil do Twitter, na manhã do último domingo de agosto, para dar o comunicado em tom emocionado: “Último sorriso de minha esposa Lenice Chame Magnoni Neves, mas nesta madrugada o maldito câncer fez mais uma vítima”.

Milton Neves continuou a mensagem enaltecendo os frutos do relacionamento com Lenice Chame: “Foram 10 anos de namoro e 42 de casamento, 3 filhos, 2 netas, com ela cuidando sozinha dos meninos enquanto eu mais trabalhava na vida. Hoje, com tanta realização,foi-se o pilar”.

Na rede social, o jornalista recebeu apoio de personalidades conhecidas e de admiradores. Guga Chacra escreveu o seguinte: “Milton, meus sentimentos pela Lenice. Força para você, para seus filhos e netas. Um grande abraço”. Igor Assunção também deixou sua mensagem: “Meus sentimentos aí, Miltão! Força pros amigos, filhos e para suas as netas. Vocês são pessoas especiais e certamente Lenice moldou essa família. Que Deus a receba no bom lugar que ela merece”. Um fã finalizou: “Tudo na vida tem seu início e seu fim. Meus sentimentos Miltão”.