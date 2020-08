Monitorado é vítima de emboscada e acaba esfaqueado nas costas em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira Jadeson César de Andrade Farias, 24 anos, foi ferido com um golpe de faca, na noite deste domingo (30), na frente da própria residência no Ramal São João, região do Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, um homem chegou na casa e chamou o monitorado para conversar. Quando o rapaz chegou na frente da residência, outro homem se aproximou de Jadeson pelas costas e desferiu uma facada contra a vítima. Após a ação, os dois homens fugiram do local.

A vítima entrou na casa novamente e pediu ajuda de familiares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância levou Jadeson ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido e tentou procurar pelos criminosos, mas ninguém não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).