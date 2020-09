Jovem de 22 anos é preso com 1 kg de maconha e cocaína no Montanhês

Um jovem de 22 anos foi preso portando drogas, na noite desta segunda-feira (31), na Rua Senador Mário Maia, no Bairro Montanhês, em Rio Branco.

Policiais Militares do Tático do 3° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita com uma mochila nas costas. Ao perceber a presença dos militares, o jovem empreendeu fuga, mas acabou sendo interceptado.

Os militares verificaram que na mochila do suspeito haviam 121 pacotes de cocaína e 1 quilo de maconha.

O rapaz que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga apreendida, para a tomada os procedimentos cabíveis.