GIRO prende dupla com arma de fogo, após cometimento de roubo a estabelecimento comercial

Uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) prendeu no início da noite de sábado, 29 de agosto, uma dupla com arma de fogo, após cometimento de um roubo a um estabelecimento comercial no bairro Bosque. Com os dois, que foram presos no bairro São Francisco, também foi encontrada uma motocicleta roubada.

Guarnição realizava patrulhamento quando foi informada por populares de um roubo a uma farmácia. A equipe ficou atenta via rádio sobre as características dos autores. Após intensificação das rondas no bairro São Francisco, os militares conseguiram localizar a dupla em uma motocicleta. Na abordagem foi encontrada a arma de fogo, um revólver calibre 32, utilizada no cometimento do roubo.

A dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde também foi verificado que a motocicleta utilizada por eles também seria produto de roubo.

Adolescente é apreendido com drogas

Ainda durante o serviço de sábado (29), uma guarnição do GIRO conseguiu apreender um adolescente por tráfico de drogas, no bairro Mocinha Magalhães. Os policiais realizavam patrulhando quando avistaram um cidadão que, ao notar a presença policial, tentou se evadir, mas acabou sendo detido pelos militares.

Na busca foram localizadas 10 barrinhas de maconha, 05 trouxinhas de cocaína e 153 reais. O adolescente foi encaminhado à Defla.