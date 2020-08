Caixão com foto de Paulo Guedes é colocado na frente de agência dos Correios em Rio Branco em mais um dia de protestos

Trabalhadores dos Correios do Acre, em greve desde o dia 8 de agosto, colocaram um caixão na frente da agência central da instituição nesta segunda-feira (31) em mais um dia de protestos.

Os servidores afixaram fotos do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente dos Correios, Floriano Peixoto, sobre o caixão e pediram a demissão de ambos.

Os grevistas dos Correios são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos.

Desde julho os sindicatos tentam dialogar com a direção da empresa sobre estes pedidos, o que, segundo eles, não aconteceu.

Os trabalhadores alegam que, em agosto, foram surpreendidos com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021.

A Federação dos Correios informa que foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras.

Ao menos 70% dos servidores aderiram a greve, que ocorre por tempo indeterminado.