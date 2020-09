Bandidos assaltam ônibus e motorista não consegue fazer B.O: ‘Vai ser o 15º, estou colecionando’

Dois homens armados realizaram um assalto a um ônibus que faz a linha da Vila Acre na noite desta segunda-feira (31), próximo ao Bairro Taquari, na Via Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações do motorista, os bandidos entraram no coletivo no Ramal do Canil, na rodovia AC-40, se passando por passageiros. Na Via Chico Mendes, a dupla anunciou o assalto, recolheram R$ 52 do caixa e os pertences dos passageiros. Em seguida, os bandidos desceram do coletivo na entrada do Taquari.

Cerca de 8 passageiros estavam no coletivo não quiseram registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla). A Polícia Militar ainda foi informado as características dos suspeitos e tentam procurar pela dupla, mas não obteve êxito.

O motorista procurou a Delegacia da Mulher, mas não conseguiu fazer o B.O. Ele ainda foi à Delegacia de Flagrantes, mas não foi permitido registrar o boletim.

À imprensa, o motorista disse que única solução é ir na terça-feira pela manhã registrar o B.O na Delegacia do Bairro Cadeia Velha. “Já tenho 14 boletins de ocorrências, esse vai ser o meu 15°, estou colecionando”, relatou o motorista.