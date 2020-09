Bandidos ameaçam funcionária e roubam R$ 3 mil de loja na Via Verde

Uma loja de materiais de construção foi alvo de um assalto nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (31), na Via Verde, no Bairro Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, dois criminosos em uma motocicleta chegaram no local e esperaram o estabelecimento abrir. Após a abertura da loja, a dupla entrou no local e, de posse de uma arma de fogo, renderam os funcionários e anunciaram o assalto.

Durante o assalto, uma funcionária que cuida do caixa da loja tentou se esconder, mas acabou rendida e, sob ameaças, foi obrigada a entregar cerca de R$ 3 mil que seriam usados para a movimentação financeira do dia. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Os funcionários foram até a Delegacia de Flagrantes (Defla) registrar o Boletim de Ocorrência. O caso deverá ser investigados pelos agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore).