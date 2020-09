Acre vai decretar estado de emergência por causa das queimadas, anuncia Gladson

O Acre vai decretar pelo segundo ano consecutivo estado de emergência por causa das queimadas, anunciou nesta segunda-feira (31) durante solenidade no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli.

O governador falou em “queimadas zero no Acre” e mostrou preocupação principalmente com as queimadas urbanas.

De 1º de janeiro até meados de agosto deste ano foram registrados 3, 8 mil incêndios ambientais no Acre. No mesmo período do ano passado foram 2.648. Os dados são do Corpo de Bombeiros.

Os municípios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul foram os que apresentaram o maior número de focos acumulados no período.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foram registrados na Amazônia Legal, 54.559 focos de queimadas, dos quais 29,5% localizavam-se no estado do Mato Grosso (16.110) 24, 8 % em Pará (13.555) e 17,4% em Amazonas (9.490). O Acre ocupa o 7 lugar no ranking (4,0%), com 2.161 focos de queimadas.