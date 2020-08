Tráfego na BR-364 é interditado após fogo consumir vegetação próximo a posto da PRF

O tráfego na BR-364 precisou ser interditado na tarde deste domingo (30) após a vegetação às margens da rodovia ser consumida por um incêndio. O trecho fica próximo ao posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no bairro Santa Cecília, no km 9, na entrada de Rio Branco. As chamas quase atingiram veículos que estavam no pátio do posto.

Por causa da enorme quantidade de fumaça, uma fila de carros se formou à espera da liberação da rodovia. Não há indícios de como o fogo começou, nem se a queimada foi provocada pela ação humana.

Uma mulher que estava no posto fiscal registrou o momento em que a fumaça estava invadindo a rodovia, e o fogo quase atingindo veículos no pátio da PRF. “Olha aqui, isso aqui é atrás da PRF, onde tem esses carros. Tentaram tirar aquele caminhão, mas não conseguiram. Tá feio o negócio aqui”, relata.

Outro vídeo mostra a fila de carros de, ao menos, 1 quilometro que se formou na estrada. Diversos motoristas precisaram parar na estrada, pois a fumaça poderia atrapalhar a visibilidade da estrada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate as chamas. Após a fumaça diminuir, o tráfego na rodovia foi liberado.