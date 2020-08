‘Segurança’ do B13 e mais duas mulheres são presos com pistola no interior do Acre

Um jovem de 19 anos e duas mulheres foram presos na madrugada deste domingo (30) com uma arma de fogo no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, no interior do Acre. Segundo a Polícia Militar, o rapaz atua como “segurança” da facção criminosa Bonde dos 13 no município.

De acordo com a PM, o jovem havia efetuado dois disparos na própria residência. Uma guarnição do 8º Batalhão foi ao local e encontrou duas mulheres na casa. Elas tentaram sair da residência levando a arma, porém, os PMs conseguiram efetuar a prisão das suspeitas.

O rapaz tentou fugir, mas também foi preso pelos militares. Ainda segundo a PM, a arma de fogo utilizada pelo jovem trata-se de uma pistola 380 e estava carregada de várias munições.

Os três envolvidos e a arma apreendida foram levados à delegacia do município, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao caso.