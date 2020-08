Santos tem 2 gols anulados por VAR e perde do Fla na Vila Belmiro

O Santos foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, neste domingo (30), na Vila Belmiro, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os santistas reclamaram bastante da anulação de dois gols após análise do VAR e viram o ex-ídolo da própria torcida Gabigol ser o carrasco do time ao marcar o gol da equipe rubro-negra.

A vitória coloca o Flamengo na nona posição do Brasileirão, agora com 8 pontos — a equipe se mantinha incomodamente na parte debaixo da tabela. Já o Santos permanece com 7 pontos, em em 10º lugar.

VAR polêmico

O Santos teve dois gols anulados pelo VAR no primeiro tempo. Logo aos 3 minutos, Pará recebe de Marinho na direita e cruza para o atacante Raniel, livre de marcação, tocar para as redes. O atacante estava um pouco à frente da linha da bola e o lance foi impugnado.

A jogada mais polêmica ocorreu aos 15 minutos. Em cobrança de falta pelo lado direito do ataque, Marinho cruzou na área, a bola passou por todos e entrou no gol de Diego Alves sem tocar em ninguém.

Porém, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi acionado pelo VAR e entendeu que o volante Jobson, que estava impedido, subiu em direção à bola e, portanto, tentou participar da jogada. A revisão provocou a paralisação do jogo por cerca de quatro minutos.

Aos 50 minutos, Felipe Jonatan perdeu a bola no ataque e proporcionou um contra-golpe fulminante do Flamengo, que resultou no gol de Gabriel Barbosa, ex-jogador do Santos e aniversariante do dia. A comemoração do atacante causou muita confusão e reclamação por parte dos santistas.

Na segunda etapa, o Santos teve o domínio da bola, mas não conseguiu reverter a superioridade em gols. Já o time carioca perdeu o goleiro Diego Alves (contundido) e procurou explorar os contra-ataques.

O técnico Domènec Torrent colocou o reserva Cesar no gol e também fez alterações para manter o ritmo da equipe. Mas a intenção era mesmo garantir uma vitória que aliviaria o ambiente na Gávea.

Mesmo assim, o Flamengo teve a melhor chance do segundo tempo, novamente com Gabigol. O centroavante perdeu um gol incrível após cruzamento da direita. O goleiro João Paulo já estava batido, mas o atacante errou a finalização praticamente dentro da pequena área.

Próximos jogos

O Santos voltará a campo na próxima quarta-feira (2), novamente na Vila Belmiro, às 21h30, contra o Vasco. No mesmo dia, às 20h30, o Flamengo visitará o Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador.