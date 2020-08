Motociclista morre após colidir contra caminhonete na Cidade do Povo; enfermeira foi agredida

Um motociclista identificado como Paulo morreu após colidir com uma caminhonete no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. O fato aconteceu por volta das 22h deste sábado (29). Outro homem identificado como Raimundo Gomes da Silva, 49 anos, que estava na mesma motocicleta que Paulo, também ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar, Paulo e Raimundo trafegavam em uma moto modelo Titan pela rua Franco Silva, quando colidiram de frente com a caminhonete de modelo Triton de cor branca.

Paulo bateu a cabeça contra o para-brisa do veículo e caiu violentamente no solo, e ainda teve a perna praticamente dilacerada. A vítima não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo informações repassadas à reportagem, familiares de Paulo estavam alterados e o motorista da caminhonete precisou se afastar a quase 300 metros do local do acidente para não ser agredido.

Exigindo atendimento imediato, os familiares de Paulo ainda agrediram uma enfermeira do Samu, dificultando o trabalho da socorrista. O Batalhão de Trânsito precisou conter os parentes da vítima para que os procedimentos fossem realizados.

A equipe do Samu atestou óbito a Paulo e encaminhou Raimundo ao pronto-socorro de Rio Branco. A vítima teve uma fratura na perna direita.

O Batalhão de Trânsito isolou a área para os trabalhos da perícia e, após os procedimentos, o corpo de Paulo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta foi removida por um guincho ao Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).