Globo atende o público e anuncia Pantera Negra após morte de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa no filme Pantera Negra, morreu aos 43 anos. Ele também teve diversos outros papéis no cinema e enfrentava um câncer de colo desde 2016.

A morte repentina de Chadwick Boseman (1976-2020), na noite desta sexta-feira (28), fez a internet parar e a Globo recebeu vários pedidos para que o filme Pantera Negra, do primeiro herói negro dos filmes da Marvel, fosse exibido.

Diante disso, a emissora anunciou que transmitirá a produção dentro da Tela Quente da próxima segunda-feira (31), logo após Fina Estampa. A informação foi dada em primeira mão pelo blogueiro Hugo Gloss, em seu perfil no Instagram.

Essa será a primeira vez que o filme será transmitido em TV aberta aqui no Brasil. Ele conta a história do príncipe do reino de Wakanda e é conhecido pela representatividade, autoestima e legado da comunidade negra.

Na Globo, o ator também foi homenageado durante o É de Casa, na manhã deste sábado (29), quando Maju Coutinho o homenageou, fazendo o símbolo dos braços cruzados na altura do peito que marcou o filme do herói.

“Wakanda forever”, disparou a jornalista, citando o cumprimento entre os personagens do reino fictício de Wakanda, uma nação superdesenvolvida que fica escondida no meio da floresta.

A declaração também tem sido usada nas redes sociais por fãs para homenagear o artista. Depois de apresentar alguns dos destaques do JH, a apresentadora da Globo encerrou falando da morte do ator, que lutava contra um câncer no cólon há quatro anos.

“É isso, Wakanda forever. Eu assisti a esse filme, é muito bom”, elogiou Maju, que devolveu o espaço para o É de Casa.

Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T’Challa no filme Pantera Negra, morreu aos 43 anos. Ele também teve diversos outros papéis no cinema e enfrentava um câncer de colo desde 2016.