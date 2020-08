Forças de segurança interceptam carro clonado e prendem motorista no Acre

Na noite do último sábado, 29, as equipes da Polícia Civil e Militar, com apoio da Policia Rodoviaria Federal(PRF)no município de Epitaciolândia, cerca de 230 km da capital, inrceptaram um veículo modelo Renegade, marca Jeep, que após vistoria foi constatada que o veículo era produto de furto e pertence a uma empresa de locação de veículos.

O condutor do veículo tem passagem pela polícia pelo crime de receptação e foi conduzido à delegacia e foi ouvido pelo delegado Luis Tonini.

De acordo com o delegado o condutor do veículo foi desconexo em seu depoimento. “Diante dos fatos, o acusado foi disperso em seu depoimento onde afirmava que estava no município para realizar uma visita a um parente acometido pela Covid-19 O que não foi constatado a veracidade da informação”, disse o delegado.

De acordo com o delegado, o acusado possui passagem pela polícia pelo crime de receptação no estado de Rondônia. “Foi realizado uma trabalho invetigativo que apontou que esse indivíduo respnde a um inquerito por receptação”, finalizou Luis Tonini.

Ainda de acordo com o delegado, o acusado responderá pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falsificado, adulteração veicular e receptação.

A Polícia Civil conthinua a investigação no sentido de prender mais pessoas envolvidas nesse caso.