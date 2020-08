Cruzeiro do Sul volta a fazer testes de Covid-19 e deve receber mais mil exames

A prefeitura de Cruzeiro do Sul retomou nessa semana o serviço de testes rápidos de Covid-19 após meses sem fornecer os testes. O município está previsto para receber mais mil exames do governo do Estado para seguir testando a população no decorrer da semana que se inicia.

Os testes estão são feitos nas unidades de saúde sentinelas localizadas nos bairros: Alumínio, Aeroporto Velho, Cohab, 25 de Agosto e no Mercado do Agricultor. A secretária municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros, enfatiza a importância de a população procurar as unidades ao sentirem os sintomas da infecção por coronavírus.

“Quem está com sintomas deve procurar as unidades sentinelas, onde receberá atendimento médico e o profissional faz o pedido do exame conforme a avaliação”, explicou.