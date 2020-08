Casal de jovens é baleado em ataque a tiros no interior do Acre

Um rapaz de 18 anos e uma adolescente de 14 ficaram baleados em mais uma ocorrência envolvendo vários tiros de arma de fogo em Manoel Urbano. De acordo com a PM, as tentativas de homicídios ocorreram na última sexta-feira, às 22h20, nas imediações da feira livre municipal, em pleno Centro da cidade.

Como fica atrás do quartel, os policiais ouviram vários disparos e correram para o local. Dois agressores foram visualizados, mas conseguiram correr para uma área de mata.

Os criminosos deixaram para trás uma escopeta e dois cartuchos, sendo que um estava deflagrado e outro intacto. A polícia encontrou, ainda, uma munição de pistola 380 o que evidencia que os agressores estavam fortemente armados com pistola e escopeta.

O casal baleado deu entrada no pronto socorro e ficou constatado que o rapaz de 18 anos foi alvejado no braço e na perna direitos; enquanto a adolescente de 14 anos, sofreu uma perfuração de tiro no braço direito, e seguem em tratamento. Eles são moradores da região da baixada do porto.

A motivação do ataque a tiros não foi divulgada, mas, nos últimos meses várias tiroteios têm sido registrados envolvendo duas facções rivais. Os moradores solicitam reforço policial para amenizar o índice de violência em Manoel Urbano.