Quadrilha faz reféns durante assalto a farmácia e é presa pela PM em Cruzeiro do Sul

Quatro homens foram presos em flagrante, na tarde deste sábado (29), no momento em que assaltavam uma farmácia na Avenida Mâncio Lima, no Centro de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar, três homens fortemente armados invadiram a farmácia e fizeram clientes e funcionários reféns. Uma pessoa que passava pelo local viu o momento em que os criminosos anunciaram o assalto, ligou para a PM e informou o que estava acontecendo.

Uma guarnição do 6° Batalhão que estava nas proximidades recebeu a denúncia, confirmou a informação no local e pediu reforços. Após alguns minutos, os bandidos perceberam que a polícia estava no local e tentaram fugir pela porta dos fundos do estabelecimento, mas um cerco já havia sido montado e os militares conseguiram prender os três criminosos.

Já o quarto integrante do grupo criminoso é um motorista de aplicativo que estava responsável de auxiliar os bandidos na fuga, porém, acabou sendo preso enquanto esperava os assaltantes no lado de fora da farmácia.

Ainda de acordo com a PM, uma funcionária do estabelecimento passou mal durante o assalto e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os quatro bandidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, para os procedimentos cabíveis.