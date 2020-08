Motorista provoca acidente, deixa motociclista ferido e foge sem prestar socorro

O motociclista Taylon Igor, 25 anos, ficou gravemente ferido após colidir com um carro, no início da noite deste sábado (29), na Estrada do Calafate, no Bairro Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Taylon estava trafegando em uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha, sentindo bairro-centro, quando acabou colidindo de frente com um carro modelo Celta de cor preto.

Segundo um morador da região, o carro teria invadido a contramão ao tentar fazer a conversão na Rua Cruzeiro do Sul, e isso teria feito o condutor da moto atingir o veículo.

Após a colisão, o motorista do Celta fugiu do local do acidente sem prestar socorro imediato a vítima, cometendo crime previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.

Taylon foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco, com suspeita de traumatismo craniano e fratura no fêmur.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. A moto foi removida por um guincho após os procedimentos no local serem realizados.