Motorista perde o controle de carro, derruba poste e bate no muro de sede da PRF

Na noite de sexta-feira (28), um motorista perdeu o controle de uma caminhonete, atingiu um poste de energia elétrica e colidiu contra o muro da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rua Estado do Acre, ao lado do Mercado dos Colonos, no Bairro da Base, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o homem conduzia uma caminhonete modelo SW4 de cor branca em alta velocidade, quando o motorista se destruiu ao tentar pegar um objeto dentro do veículo e acabou perdendo o controle. Ele bateu no poste de energia, que caiu com o impacto do veículo, e depois colidiu com o portão e o muro da sede da PRF.

Após o acidente, os agentes da PRF saíram para verificar o que havia acontecido e encontraram o motorista ainda dentro do veículo. Os próprios PRFs isolaram a área para o trabalho da perícia. O veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

A equipe de manutenção da Energisa compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, efetuando a troca do poste e toda a instalação da rede de energia e fiação telefônica.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), por dano ao patrimônio público, tendo em vista que o motorista no veículo fez o teste do bafômetro, que apontou um teor de álcool muito baixo, mas não caracterizou uma embriaguez alcoólica.