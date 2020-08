Flamengo é o clube com mais prejuízo em jogos sem torcida, Fluminense está em segundo

Rio – O Flamengo vem sentindo bastante os impactos causados pela pandemia do coronavírus.

Segundo levantamento do portal “UOL”, o Rubro-Negro é o time da Série A que mais acumula prejuízo com os jogos sem público após a paralisação por conta da doença.

Nas três partidas que fez como mandante no Brasileirão até o momento, o clube gastou R$ 547.544,59 em despesas como arbitragem, controle de dopagem e impostos. Além disso, também há o gasto com o aluguel do Maracanã.

Na segunda colocação do ranking, aparece o Fluminense, com R$ 378.404,06. O Vasco conta com um prejuízo de quase R$ 169 mil, enquanto o Botafogo teve um déficit de R$ 121 mil.