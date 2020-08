‘Falsa farmacêutica’ presa na Fundhacre após denúncia do Conselho usa as redes sociais e detona

Mesmo negando que tenha sido presa em operação da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Pedro Resende no último dia 23 de julho, por exercício ilegal da profissão de farmacêutica, Poliana Araújo usou as redes sociais para se defender essa semana. A jovem que atendia no Creme, setor que regula a distribuição de medicamento na Fundação Hospitalar do Acre, classificou as notícias divulgadas contra ela como ‘imundas’.

“Primeiro pra começar nunca fui presa como essa mídia imunda divulgou, eu fui até a delegacia prestar esclarecimentos sob o que eu estava sendo acusada, passei pouco mais de 1 hora lá, segundo, o meu cargo lá na nefrologia era de apoio técnico, nunca foi de farmacêutica, meu ponto era de apoio técnico”, disse Poliana.

Ela aproveitou para denunciar que outras pessoas acessam o sistema de regulação sem qualquer conhecimento em farmácia. Em um trecho da fala dela, fica clara a denúncia. “Minha função era pra operar um sistema onde várias outras pessoas q não são farmacêuticos operam tbm…levei toda documentação que me foi solicitada pelo o RH no ato da minha contratação, se minha contratação fosse de farmacêutica, precisaria ter apresentado o registro, eu não era responsável pela logística de medicamentos como esses jornalecos irresponsáveis estão falando, até porque NA NEFROLOGIA NUNCA EXISTIU UMA FARMÁCIA!!”, se defende.

De acordo com o delegado Pedro Resende a denúncia foi feita pelo Conselho Regional de Farmácia dando conta desse ato irregular do exercício da profissão. Em uma investigação preliminar, constatou-se que a ‘profissional’ era acadêmica de uma instituição de ensino superior. Constatou-se ainda, que a falsa farmacêutica colocava nas redes sociais fotos e legendas se passando por farmacêutica.

Poliana Araújo conta ainda em sua defesa que não vai parar por conta desse episódio. Segundo ela, seu “advogado está cuidando de tudo que é necessário ser cuidado!! No mais, só desejo pra todos que me perseguem falando de mim sem ao menos conhecer minha história, que nunca tenham a infelicidade de cair no crivo das redes, pois não é nada fácil! Mas a vida segue, e eu vou continuar seguindo de cabeça erguida, sem fazer mal pra ninguém, como sempre fiz”, reitera.