Dupla é presa após realizar roubo em farmácia que já foi assaltada 10 vezes neste ano

Dois homens foram presos após realizarem um assalto, na noite deste sábado (29), em uma farmácia na Rua Alvorada, no Bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição da Companhia Giro realizava patrulhamento quando foi informada sobre o roubo em andamento. Como o estabelecimento já foi alvo de pelo menos 10 roubos neste ano, os militares foram averiguar a denúncia.

No estabelecimento, dois homens com uma arma de fogo fizeram clientes e funcionários reféns e conseguiram subtrair o dinheiro do caixa e bens pessoais das vítimas.

Após o roubo, os criminosos fugiram em uma moto modelo Titan de cor preta e placa QLV-8232, mas a PM já estava a caminho do local e conseguiu deter os bandidos. Com a dupla, os policiais encontraram o dinheiro e os objetos roubados, como também uma arma de fogo calibre 32, com uma munição deflagrada.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.