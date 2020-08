Detran lamenta morte de servidor que sofreu acidente de carro em Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) lamentou a morte de Fabrício dos Anjos da Silva, de 21 anos. O rapaz era servidor da Divisão de Atendimento de CNH e sofreu um acidente na madrugada deste sábado (29) no Bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

O jovem estava conduzido um carro modelo Logan em alta velocidade pela Rua Rio de Janeiro, quando perdeu o controle, colidiu contra um poste de energia e ainda bateu em um muro.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu enquanto era atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que em seguida levou seu corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

“À família enlutada, colegas de trabalho e amigos, as mais sinceras condolências pela inestimável perda e que Deus conceda o consolo necessário neste momento de dor”, disse o Detran em nota.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte prematura do rapaz. “Hoje não tem festa na favela, vai em paz mano 😭🖤”, disse um amigo do servidor do Detran.

“Não dar de acreditar nisso meu amigo, pq partiu cedo assim? Um mlk de boa, tranquilo, trabalhador e sonhador. Ontem mesmo te vi passando, tempo de escola sempre foi da nossa galera. Vá em paz meu amigo, que Deus o tenha”, lamentou outro amigo de Silva.