Bope aprende três armas de fogo e entorpecentes em Senador Guiomard

Policiais militares do Companhia de Policiamento com Cães (CPCaes), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realizaram uma ação no Ramal da Limeira, km 23, em Senador Guiomard, nesta sexta-feira, 28 de agosto, que resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos, apreensão de 3 armas de fogo e substâncias entorpecentes.

Os policiais foram averiguar uma denúncia anônima quanto a comercialização de entorpecentes e existência de armas de fogo no endereço indicado. A guarnição fez um cerco na localidade e conseguiu constatar a veracidade dos fatos. Foram encontradas duas escopetas cal. 36 e uma pistola cal.22, todas de fabricação artesanal, uma pequena quantia em dinheiro e 113 trouxinhas de substâncias entorpecentes.

Os militares encaminharam os envolvidos, armamentos e material apreendido a delegacia, para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.