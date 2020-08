Após pane elétrica, motocicleta pega fogo em oficina no interior do Acre

Uma motocicleta pegou fogo, na noite de sexta-feira (28), em uma oficina na Rua João Antônio de Carvalho, mais conhecida como rua do Ibama, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, a moto sofreu um princípio de incêndio, que teria sido provocado por uma pane na parte elétrica. O tanque estava cheio de combustível e rapidamente o fogo se espalhou e consumiu o veículo.

Ao não conseguir conter a chamas e com o risco de explosão, um mecânico colocou a moto na caçada e acionou o serviço do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, porém, o veículo já havia sido totalmente consumido pelo fogo.