Após “bandeira branca” com Gladson, Rocha reaparece elogiando trabalho da Segurança Pública e diz que voltará a ter “influência” no setor

O vice-governador do Acre, Major Rocha, reapareceu nas redes sociais com um discurso diferente do que vinha adotando nas últimas semanas, após o governador Gladson Cameli mudar cargos importantes no setor de Segurança Pública. SE antes criticava a gestão, agora, elogia e mostra os resultados.

Rocha, que levantou a bandeira branca para Cameli na quinta-feira, dia 27, durante encontro rápido em São Paulo, fez questão de garantir que o governo vai honrar compromissos assumidos ainda na campanha eleitoral, em 2018, principalmente com os policiais militares, que aguardam pelo direito de receberem a titulação.

“Depois da boa conversa com o governador Gladson Cameli, em São Paulo. Na pauta estava a repactuação de acordos firmados durante a campanha eleitoral de 2018. Dentre os pontos que foram ressaltados estavam a promessa realizada para os militares e profissionais de segurança pública e retomada da influência na pasta”, revelou Rocha.

Após dizer que Cameli estava colocando “petistas” para comandar áreas do setor de segurança, Rocha diminuiu o tom do discurso e aderiu aos elogios, destacando as ações eu foram realizadas desde o início do governo, o que, segundo ele, são “os frutos positivos” da gestão. Agora, Rocha fala em união, e não mais de ir par a “oposição”.

“A reaproximação com as entidades representativas dos profissionais da segurança será importante. Temos, de acordo com as condições do governo, caminhar juntos a fim de continuarmos colhendo frutos positivos. Por falar em frutos, é importante relembrar o antes e o depois da nossa ação de governo no campo da segurança pública”, pontuou o vice-governador.