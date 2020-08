A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 139 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado, neste sábado, 29. Assim, o número de infectados saltou de 24.462 para 24.601, nas últimas 24 horas.

A Sesacre informa, ainda, que não houve nenhuma notificação de morte por Covid-19 neste sábado, portanto, o número de óbitos permanece 608 em todo o estado.