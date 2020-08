Witzel: ‘Por que 180 dias? Por que tenho que escolher o novo procurador-geral em dezembro?’

O governador do Rio, Wilson Witzel, foi afastado do cargo hoje por 180 dias, por decisão do STJ, a pedido da subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo. “Por que 180 dias? Por que em dezembro tenho que escolher um novo procurador-geral?”, disse hoje o governador.

Em pronunciamento agora pela manhã, Witzel disse que Lindôra, que “vem se especializando em perseguir governadores”, é ligada ao senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo MP do Rio por causa de um esquema de rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do estado.

Para Witzel, portanto, seu afastamento tem o objetivo de interferir na escolha do procurador-geral de Justiça e, por consequência, nas investigações sobre Flávio que correm no Rio. “Bolsonaro já disse que quer o Rio”, declarou hoje.