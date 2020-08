Witzel: “Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro”

Wilson Witzel, em pronunciamento, insinua que Jair Bolsonaro está por trás da operação de hoje e da decisão que o afastou do cargo de governador.

“Bolsonaro já declarou que quer o Rio de Janeiro.”

Witzel criticou a subprocuradora Lindôra Araújo, afirmando que as relações dela com a família Bolsonaro são claras.

“Assim com outros governadores, estou sendo alvo do uso político da instituição.” Witzel falou em direcionamento das investigações dos governadores para a subprocuradora, que, segundo ele, a imprensa já noticiou “relacionamento próximo com a família Bolsonaro”.

Witzel:

“Estou incomodando prendendo milicianos? Prendendo o tráfico de drogas? Polícia Civil e Ministério Público estão investigando e não vão parar”, declarou.