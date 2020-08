Uma sucuri de 6 metros de comprimento foi encontrada na tarde desta sexta-feira (28) em um rancho no município de Sena Madureira, no interior do Acre. O Corpo de Bombeiros foi acionado e capturou o animal.

Em uma fotografia divulgada nas redes sociais é possível observar o porte da cobra que, segundo informações, pesaria aproximadamente 100 quilos. São necessários 6 agentes para segurar o animal nos braços.