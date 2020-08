Servidores públicos do AC recebem a partir deste sábado e governo injeta mais de R$ 267 milhões ma economia

O Governo do Estado do Acre irá investir mais de R$ 267 milhões no pagamento dos servidores da administração direta e indireta da administração estadual referente ao mês de agosto. São 31.980 servidores ativos, 13.507 inativos e 3.937 pensionistas.

O pagamento estará disponível na conta dos servidores correntistas no Banco do Brasil no sábado, 29. Os demais recebem na segunda-feira, 31, último dia útil do mês, de acordo com o calendário de pagamento.

“Seguimos nosso compromisso de priorizar o pagamento dos servidores, reconhecendo a importância da dedicação dessas pessoas para que consigamos melhorar a qualidade de vida da população acreana. Vamos continuar trabalhando firme para honrar todos os compromissos firmados com nossos servidores públicos”, reforçou o governador Gladson Cameli.