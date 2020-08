Polícia prende mais um acusado de matar uma grávida de 14 anos em Mâncio Lima

A Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu na tarde desta quinta-feira, 27, um homem identificado como Alemão, acusado de ter matado uma grávida de 14 anos e também outra vítima, um homem chamado Jamissom, num crime ocorrido no final do ano passado no município.

Segundo a polícia, Alemão agiu nos dois homicídios com Edmar Vieira da Silva, conhecido por “Neguinho da Moto Bros”, que também já foi preso.

O homicídio da grávida de 14 anos aconteceu em novembro do ano passado . O alvo de Neguinho e Alemão era o marido da menor, que também foi alvejado por tiros, mas sobreviveu. A jovem grávida de 8 meses morreu no local do crime.

Alemão já foi encaminhado para o Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

O delegado José Obetânio disse que os dois crimes, as mortes da grávida e de Jamissom, foram motivados por acerto de contas entre faccionados e por traição.