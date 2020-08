No AC, 40 carros e motos apreendidos do tráfico de drogas serão leiloados pela internet; veja como participar

Veículos apreendidos em ações contra o tráfico de drogas no Acre vão ser disponibilizados em um leilão on-line no próximo dia 31. São ao todo 40 veículos, entre carros e motos, que podem ser arrematados.

O evento começa às 10h (horário do Acre) pelo site da leiloeira. Para participar, o interessado precisa fazer um cadastro no portal e já pode oferecer os lances pelos veículos.

O leilão virtual é promovido pelo Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad) e organizado no Acre pela comissão permanente de avaliação e alienação de bens apreendidos da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

O edital informa que os veículos estão disponíveis para visitação desde a segunda (24). O prazo para visitação termina nesta sexta (28) nos seguintes locais:

Pátio da Polícia Federal de Rio Branco, Portal da Amazônia;Pátio da Polícia Federal de Epitaciolândia, Av. Santos Dumont, 926 – Vila Vitoria;No pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), na Avenida Ceará 4479 Estação Experimental, Rio Branco;Auto Escola Águia, Rua Rio Grande do Sul, bairro Morro Glória em Cruzeiro do Sul.

“O dinheiro arrecadado é destinado para o Fundo Nacional Antidrogas e retorna para a polícia que fez a apreensão do bem. Cerca de 20% a 40% retorna para ser investido em ações contra o tráfico de drogas. Tem apreensões de vários anos e desse também”, resumiu a presidente da comissão, delegada Márdhia El-Shawwa Pereira.