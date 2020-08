Negócio de família: filho e nora da ‘loira da odontologia’ também respondem por tráfico

No mesmo dia em que a estudante de odontologia Yvanna Alencar de Oliveira, de 40 anos, ganhou a liberdade durante a audiência de custódia, o filho e a nora dela, foram interrogados em um processo que respondem por tráfico de drogas.

A audiência de instrução e julgamento de Gabriel Alencar do Nascimento e Bruna Kissia de Albuquerque Marques ocorreu na tarde de quinta-feira (27) na 2ª Vara Criminal de Rio Branco.

Gabriel e a esposa Kissia foram presos no dia 27 de janeiro deste ano em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Durante a audiência de custodia, realizada no dia seguinte, a justiça decretou a prisão preventiva de Gabriel e concedeu a liberdade Bruna Kissia, com o uso da tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações da polícia, após a prisão do filho, a estudante de odontologia assumiu o ponto de venda de entorpecentes. Ela foi presa na última quarta-feira (26). Após a audiência de instrução o processo está concluso para sentença.