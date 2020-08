Mãe diz que filho baleado enquanto ia comprar pão não faz parte de facções

A mãe de um adolescente de 15 anos, que foi atingido por três tiros no dia 20 no Bairro da Pista, na Baixada da Sobral, em Rio Branco, afirmou que o filho não faz parte de facções criminosas e pode ter sido confundido.

A mulher disse a reportagem do Ecos da Notícia que no dia em que o crime aconteceu o rapaz havia acabado de chegar do trabalho e estava indo a uma panificadora comprar pão. O rapaz foi atingido com um tiro no peito e dois disparos nas costas. O crime foi realizado por dois criminosos em uma moto.

O jovem foi socorrido e levado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Ele ficou pouco tempo na Unidade de Tratamento Intenso (UTI) e já está recuperado.

Temendo pela vida do filho, a mãe que disse ser evangélica quis esclarecer a situação, por conta do medo de o jovem ser confundindo novamente como faccionado e possa sofrer uma nova tentativa de homicídio. “Somos uma família de bem e trabalhadora”, afirmou.

O crime contra vida do adolescente foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), e continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).