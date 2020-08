Feijó e Tarauacá estão entre os municípios com mais focos de queimadas no país nas últimas 48h

O número de queimadas no Acre dobrou entre as duas últimas atualizações do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe. Na quarta-feira, 26, o registro do número de focos detectados no estado nas 48 horas anteriores ao boletim foi de 206, que nesta quinta-feira, 27, subiu para 403.

Nesse período, dois municípios acreanos apareceram entre os 10 com mais focos de queimadas – Feijó (3º), com 115, e Tarauacá, com 57. Boca do Acre, no Amazonas, também apresentou um número alto, com 126 focos. No dia anterior, foi Rio Branco que esteve entre os 10 municípios com mais queimadas no Brasil.

No ano, até esta quinta-feira (27/8), o Acre registrou 2.937 focos de queimadas, 9º lugar entre os estados brasileiros. No mês de agosto, o estado tem a 6ª maior marca, 2.098 focos, e nas últimas 48 horas, os 403 detectados pelo satélite de referência AQUA Tarde, colocaram o Acre na 3ª posição.

Por bioma, a Amazônia é o que mais acumula queimadas em 2020, com 40.194 focos, seguido do Cerrado (21.460), da Mata Atlântica (8.929), do Pantanal (8.783), do Pampa (1.442) e da Caatinga (1.406). O estado campeão de queimadas no ano é o Mato Grosso, com 16.633 focos registrados.

Às 23h21 desta quinta-feira, 27, o sensor que mede a qualidade do ar instalado no Ministério Público (MP), em Rio Branco, registrou uma máxima concentração de material particulado (PM 2.5) de 302 µg/m³ (microgramas por metro cúbico). O Índice de Qualidade do Ar (AQI) nesse mesmo horário e equipamento era de 361.

O máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de PM 2.5 é de 25 µg/m³ e o AQI máximo considerado aceitável é de 50. Os níveis acima registrados representam alerta de saúde, ou seja, todos que ficarem expostos a essas condições por 24 horas poderão sentir efeitos mais graves para a saúde.