Faccionada do Acre é presa pela Polícia Civil em Aparecida do Taboado, MS

Uma faccionada do Acre foi presa nesta quinta-feira (27) pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul.

A mulher tem 23 anos e foi detida em cumprimento a mandado de Prisão expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Acre. Não está claro a qual facção ela pertence e não foram divulgados dados pessoais da mulher.

Os agentes a localizaram em uma residência na Rua Aracaju, no bairro Jardim Esperança. “Segundo consta, ela estaria envolvida com uma facção criminosa no Estado do Acre”, informou a assessoria da PC sul-mato-grossense.

A suspeita foi recolhida a uma das celas da DP de Aparecida do Taboado e está à disposição do Poder Judiciário do Acre.

Aparecida do Taboado tem pouco mais de 22 mil habitantes e faz fronteira com o Estado de São Paulo.