Em noite fria, homem tira camiseta e veste cachorro em estação do metrô de SP

Durante a onda de frio que passou pelas regiões Sul e Sudeste do país nos últimos dias, uma cena registrada no metrô de São Paulo se espalhou pelas redes sociais e comoveu internautas.

Um homem que passava pelo local tirou uma das blusas que vestia e colocou em um cachorro que estava sozinho no saguão, próximo às bilheterias.

O vídeo foi publicado pelo irmão do homem que fez a doação inusitada.

No último sábado (22), a cidade de São Paulo registrou o dia mais frio do ano, chegando a média de 8,2ºC durante a madrugada, segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas (CGE).

O recorde foi atingido durante a noite, quando os termômetros marcaram média de 8,1ºC e mínima de 6,7ºC na região da Capela do Socorro.

Veja o vídeo: