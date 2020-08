Criminosos assaltam loja no Bosque e deixam prejuízo de mais de R$ 10 mil

Em plena luz do dia, criminosos realizaram um assalto em uma loja na Rua Coronel Alexandrino, no Bairro Bosque, em Rio Branco. O roubo aconteceu na tarde desta quinta-feira (27) e deixou um prejuízo de mais de R$ 10 mil para o estabelecimento.

Segundo informações de uma testemunha, a dupla chegou no local em motocicleta, entrou no estabelecimento e rendeu clientes e funcionários. Os bandidos conseguiram levar dois celulares, R$ 500,00 em espécie e 10 relógios originais avaliados em R$ 1 mil cada.

As câmeras de segurança do estabelecimento conseguiram registrar todo o momento do crime, podendo assim facilitar a identificação dos criminosos e proporcionar uma futura prisão dos meliantes.

O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), mas será investigado pela Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore) da Polícia Civil.