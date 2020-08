Bandido encapuzado atira contra adolescente de 14 anos em Rio Branco

Um adolescente de 14 anos foi atingido por um tiro na perna, na manhã desta sexta-feira (28), em uma casa na Estrada do Sol, no Bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava no fundo do quintal da residência, quando um criminoso encapuzado saiu de uma área de mata e, de posse de escopeta, efetuou um tiro na perna direita do adolescente. Após a ação, o criminoso fugiu pela mesma área de mata por onde chegou.

A vítima ainda conseguiu correr até a casa e foi socorrida pela sua família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o menor ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autor do crime na região, mas ninguém não foi encontrado até o momento.

A polícia não descarta a possibilidade de o crime ter relação com a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).