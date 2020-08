Após ser baleado por criminosos em táxi, jovem de 20 anos morre no PS de Rio Branco

O jovem Sidney Batista, de 20 anos, morreu na noite desta quinta-feira (27), no pronto-socorro de Rio Branco. A vítima estava internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), após ser atingida por quatro tiros, na manhã desta quinta-feira (27), no Bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

A vítima havia acabado de sair da própria residência, quatro homens estavam em um táxi se aproximaram do rapaz e um dos bandidos efetuou vários disparos contra o jovem, que foi atingido dois tiros no abdômen e dois no braço.

Para tentar se proteger, a vítima conseguiu correr até a própria residência e foi socorrida pela sua família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Ao chegar no hospital, a vítima levada às pressas para o centro cirúrgico, onde passou uma cirurgia de emergência e foi transferido para UTI, mas depois de 12 horas, o jovem faleceu.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).