Acre registra taxa de 14,2% de pessoas fora do mercado de trabalho, uma das maiores do País

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) apontam que no Acre, a taxa de desocupação no 2º trimestre de 2020 é de 14,2%. O Estado aparece acima da média nacional que tem média de 13,3%. As informações são da pesquisa PNAD Contínua divulgada hoje, 28.

O sonhado agronegócio alardeado pelo governo do Acre não trouxe os empregos prometidos. Rondônia, por exemplo, onde tem uma economia diversificada, registrou uma das melhores taxas da região Norte, 10,6%.

Quando o assunto é subutilização da força de trabalho (percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada), o Acre registra 32,4% de subutilização da força de trabalho. Um percentual alto, acima da média nacional que fechou em 29,1%.