Funcionários dos Correios colocam caixão em entrada de agência na Avenida Ceará

Um grupo de funcionários dos Correios de Rio Branco, que aderiram à greve nacional e estão paralisados desde da última terça-feira, 18, realizaram um novo ato para chamar atenção da população acreana para a causa nesta quarta-feira (26).

A categoria colocou em frente a entrada da Agência, localizada na Avenida Ceará, nos arredores do bairro Abrahão Alab, em Rio Branco, um caixão com uma bandeira do Brasil.

O ato simbólico é contra a proposta de privatização da estatal e pela manutenção de direitos trabalhistas. A categoria também reivindica mais atenção, por parte da empresa, quanto aos riscos que o novo coronavírus.

De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), os trabalhadores ainda lutam contra a privatização alardeada pelo governo Bolsonaro e a cúpula dos Correios.

Segundo a Fentect, entre os benefícios suspensos com a decisão da empresa estão o vale alimentação; auxílio creche; adicional de risco de 30%; licença maternidade de 180 dias; indenização por morte; auxílio para filhos com necessidades especiais; pagamento de adicional noturno e horas extras, entre outros.

“A partir dessa meta, o governo vem promovendo o sucateamento e fechamento das agências, promovendo demissões para facilitar a privatização”, afirmou a Federação.