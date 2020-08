Com 1.271 novas mortes em 24 h, Brasil ultrapassa 116 mil óbitos por covid

Os óbitos pela covid-19 atingiram 116.580 na tarde de hoje, com 1.271 novas mortes registradas nas últimas 24 horas. As informações constam no último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, o país registrou 47.134 diagnósticos entre ontem e hoje e acumula 3.669.995 casos confirmados da doença decorrente do novo coronavírus.

O Brasil venceu a covid-19? Entenda por que não podemos afirmar isso

O governo federal considera 2.848.395 pacientes recuperados e aponta 705.020 em acompanhamento.

Possibilidade de reinfecção

O HC (Hospital das Clínicas) de São Paulo investiga sete pacientes com suspeita de reinfecção do novo coronavírus. Os pesquisadores estão fazendo sequenciamento genético para entender se os vírus são diferentes, se houve alguma mutação ou se são os mesmos já registrados antes. A informação foi divulgada pela TV Globo.

Outros países também estudam a possibilidade de reinfecção. De acordo com a rede de TV holandesa NOS, dois pacientes — um na Bélgica e outro na Holanda — foram reinfectados pelo novo coronavírus. Ontem, um homem de Hong Kong foi confirmado como o primeiro caso de dois diagnósticos da doença.