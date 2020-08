Bolsonaro desmente Maju Coutinho e dispara contra a Globo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reagiu furioso contra uma fala de Maju Coutinho no Jornal Hoje, da Globo, nesta segunda-feira (24). Em seu Twitter, o político desmentiu a informação de que, no evento Brasil Vencendo a Covid, as autoridades presentes não prestaram solidariedade às vítimas da doença.

“A Globo, como sempre, mentindo a meu respeito: ‘Nem Bolsonaro, nem as autoridades do Governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares’“, disparou o presidente, que postou um vídeo editado com a fala da âncora da Globo e um pronunciamento de uma médica.

No evento, a profissional discursou: “Eu queria encerrar a minha fala com um minuto de silêncio em respeito às 115 mil vítimas perdidas nesta nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. E eu fico muito triste que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus”.

No Jornal Hoje, Maju Coutinho havia informado: “No mesmo dia em que o Brasil deve atingir a triste marca dos 115 mil mortes pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento chamado ‘Brasil vencendo a Covid’. Nem Bolsonaro e nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares”.

“O presidente e autoridades defenderam o tratamento precoce com uso da cloroquina, ainda que a comunidade científica internacional já tenha atestado que o medicamento não tenha eficácia no combate ao novo coronavírus”, acrescentou a âncora.

A apresentadora ainda chamou a atenção ao repetir uma ofensa de Bolsonaro contra o “pessoal da imprensa”.

“Bolsonaro ainda aproveitou a oportunidade para atacar a imprensa. Ao enaltecer o passado dele de atleta, o presidente chamou os jornalistas presentes de ‘bundões’”, anunciou a jornalista.