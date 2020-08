Adolescente é executado a tiros no bairro Chico Mendes; amigo da vítima ficou ferido na mesma ação

Maycon Wisley Lima Mendonça, de 17 anos, foi morto a tiros, na madrugada desta quarta-feira (26), enquanto caminhava pela Rua Cerejeira, no Bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Wisley estava com um amigo, quando foram surpreendidos por quatro homens em um carro de cor vermelho. Um dos bandidos estava armado e efetuou vários disparos contra as vítimas, que foram atingidas em várias regiões do corpo.

Mesmo ferido, Maicon ainda tentou correr para se proteger dos tiros, mas não resistiu e acabou caindo próximo a um poste de energia elétrica. Ele morreu antes de receber ajuda. Já o amigo da vítima, que também ficou ferido, conseguiu fugir, mas não foi identificado, nem deu entrada em nenhuma das unidades de saúde de Rio Branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito a Maicon. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria mais um capítulo de guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).